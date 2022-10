Grève sur le rail: seul un quart des trains circule

La grève du front commun syndical des cheminots a débuté ce mardi à 22h00 et se poursuivra toute la journée de mercredi jusqu’à la même heure. Le réseau ferroviaire sera fermé dans les provinces de Namur et Luxembourg tandis que seul un quart des trains circuleront dans le reste du pays.

Les syndicats veulent faire pression sur le gouvernement pendant les discussions sur les budgets de l’État, y compris celui pour le rail. Ils revendiquent notamment davantage de ressources pour le recrutement et une adaptation des barèmes. Ils ont demandé des engagements concrets de la part du gouvernement « et non des promesses ».