Le gouvernement russe a menacé, par l’intermédiaire de l’envoyé du ministère des Affaires étrangères Konstantin Vorontsov, d’une guerre directe entre la Russie et l’Otan. En cause, le soutien des Etats-Unis à l’Ukraine.

Le gouvernement russe a menacé les Etats-Unis ce mardi, soulignant que les livraisons massives d’armes et la fourniture de renseignements à l’Ukraine par les États-Unis en particulier rapprochent le risque d’une confrontation directe entre la Russie et l’Otan. C’est ce qui a été souligné par l’envoyé du ministère russe des Affaires étrangères, Konstantin Vorontsov, lors d’une réunion des Nations unies à New York.

Les États-Unis ne se contentent pas de fournir des armes à l’Ukraine, mais, selon M. Vorontsov, ils fournissent également des renseignements importants qui rendent le combat plus sanglant et plus long. Selon la lecture russe, le gouvernement américain a directement engagé les parties participant à la guerre.

Mardi encore, le gouvernement américain a mis 625 millions de dollars supplémentaires à la disposition des forces armées ukrainiennes. Les montants injectés en Ukraine sont « historiques », même pour les observateurs américains.