«Un cauchemar», «un naufrage»: la presse espagnole détruit l’Atletico Madrid après sa défaite face au FC Bruges

Marca met surtout en avant la rencontre du Real Madrid qui affronte le Shaktar ce mercredi soir. Par rapport au match du FC Bruges, on peut notamment lire : « L’Atletico fait naufrage et complique son futur » ». Avec cette défaite, l’Atletico est bon dernier mais avec le même nombre de points que le Bayer Leverkusen et le FC Porto.

De son côté, AS décrit le match de l’Atletico comme un cauchemar à Bruges avant d’ajouter : « Un Atletico sans but ni défense se complique la tâche en Ligue des champions. »

Le Mundo Deportivo titre ainsi : « Jutglà met l’Atleti sur la sellette. But et passe décisive pour Ferran, Griezmann rate un penalty. » Ferran Jutglà a rejoint le FC Bruges cet été pour une somme avoisinant les 5 millions d’euros en provenance du FC Barcelone. Depuis lors, l’attaquant espagnol a déjà inscrit 8 buts et 5 passes décisives. En Ligue des champions, l’ancien blaugrana a inscrit deux buts et délivré deux passes décisives.