Véronique Lefrancq quitte Les Engagés: «Je me sens orpheline politiquement parlant»

La députée bruxelloise Véronique Lefrancq a annoncé la nouvelle sur Twitter ce mercredi matin : elle quitte les Engagés. Elle explique les raisons de son départ dans un long message, affirmant qu’« une nouvelle page se tourne ».

L’échevine de 49 ans indique sur le réseau social ne plus être en phase avec les valeurs du mouvement des Engagés. « Je me sens orpheline politiquement parlant. J’ai besoin d’une identité et de marqueurs que je ne retrouve plus », indique Véronique Lefrancq. La cause de son départ est donc le revirement opéré par le mouvement Les Engagés, anciennement le CDH.