L’armée russe coincée du «mauvais» côté du fleuve Dnipro après de lourds bombardements ukrainiens

Les forces armées ukrainiennes progressent dans l’est et dans le sud, où plusieurs zones stratégiques sont retombées aux mains de Kiev. Après d’intenses combats dans le sud du pays, l’Ukraine y a enregistré mardi la percée la plus importante depuis le début de la guerre.

Les forces ukrainiennes ont percé les positions russes dans le sud du pays, tout en parvenant à étendre leur offensive dans l’est. La percée dans le sud est la plus importante depuis le début de la guerre : plusieurs villages situés le long du fleuve stratégique Dnipro sont retombés aux mains des Ukrainiens lundi. C’est ce que rapportent des sources ukrainiennes et un dirigeant installé par les Russes.

D’après nos confrères du Nieuwsblad, les forces armées ukrainiennes ont rendu hors service les deux seuls ponts qui traversent le fleuve Dnipro, rendant la situation plus difficile encore pour les Russes désormais bloqués du « mauvais » côté du cours d’eau.

La situation se complexifie car les Russes, coincés sur la rive ouest, doivent désormais acheminer leurs armes et ravitaillements par des bateaux et via des pontons construits rapidement. Malgré ces difficultés, l’armée russe est contrainte de résister. Vladimir Poutine ne voulant pas céder la ville de Kherson, ville d’une province dont il vient de signer l’annexion.