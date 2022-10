Le FC Barcelone enrage contre l'arbitrage après sa défaite face à l’Inter Milan en Ligue des champions: voici les phases litigieuses en question

L’entraîneur et les joueurs catalans enragent après la défaite du Barça sur le terrain de l’Inter Milan. En cause ? L’arbitrage de la rencontre.

L’Inter Milan s’est imposé ce mardi soir face au FC Barcelone en Ligue des champions sur fond de polémique. Après le but d’Hakan Çalhanoğlu sur une frappe lointaine en première mi-temps, les Catalans ont poussé pour égaliser. En fin de match, le club espagnol aurait pu bénéficier d’un penalty pour une faute de main de Denzel Dumfries.

L’arbitre de la rencontre, Slavko Vinčić, n’a pas accordé le penalty dans le temps additionnel et cela crée un tollé en Espagne. Plus tôt dans la rencontre, l’arbitre slovène a annulé un but en faveur du Barcelone. A la 69e minute, Pedri pensait donc égaliser mais une faute de main d’Ansu Fati a finalement été sifflée.