Les Engagés perdent une de leurs cinq députés bruxellois

Sur Twitter, et dans Sudinfo, Véronique Lefrancq, députée bruxelloise Les Engagés, fait cette annonce ce mercredi matin, après l’avoir expliquée de vive voix ces derniers jours à ses collègues et à son président : « Aujourd’hui, une nouvelle page se tourne. J’ai pris la décision de quitter le mouvement Les Engagés. » Elle explique : « Depuis la création du mouvement, je me sens orpheline politiquement parlant. J’ai besoin d’une identité et de marqueurs que je ne retrouve plus. (…) Je me dois d’être en phase avec mes valeurs. »