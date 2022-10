Les ministres belges de l’Environnement appellent l’Europe à légiférer sur les substances chimiques

Les quatre ministres belges de l’Environnement, des Régions et du fédéral, ont appelé ce mercredi l’Europe à revoir le règlement en vigueur sur les risques liés aux substances chimiques, qui n’a pas été revu depuis 20 ans.

Zakia Khattabi, Céline Tellier, Zuhal Demir et Alain Maron, interpellent, avec d’autres Etats membres comme le Danemark, la Commission européenne pour qu’elle révise le règlement REACH (enRegistrement, Evaluation et Autorisation des substances CHimiques) afin de garantir une transition vers une société durable, y compris en matière de produits chimiques.

Dans le cadre du Green Deal et de sa stratégie européenne pour la durabilité des produits chimiques, la Commission européenne a annoncé la révision en 2023 du règlement Reach, un des grands instruments qui établit les normes en matière de produits chimiques. Ce règlement a été adopté en 2006 pour mieux protéger la santé humaine et l’environnement contre les risques liés aux substances chimiques, tout en favorisant la compétitivité de l’industrie chimique de l’Union européenne. Il promeut également des méthodes alternatives pour l’évaluation des dangers des substances afin de réduire le nombre d’essais sur les animaux.

Le manque de réglementation épinglé par les ministres

Dans un communiqué commun, les quatre ministres belges de l’Environnement affirment que ce règlement européen n’a jamais été révisé depuis près de 20 ans. Or, de nouvelles substances chimiques largement utilisées par l’industrie, sont aujourd’hui identifiées comme nocives pour l’environnement et la santé humaine. C’est notamment le cas pour certains polymères et pour les perturbateurs endocriniens comme plusieurs PFAS pour lesquels il n’existe actuellement pas de réglementation.

La révision Reach vise à adapter la législation pour mettre l’industrie chimique européenne sur la voie de la durabilité et atteindre l’ambition d’un environnement sans substance toxique, tout en veillant à stimuler l’innovation et la compétitivité de nos industries chimiques.