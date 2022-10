Pire attaque et meilleure défense: l’étonnante statistique de cette équipe de D2 espagnole

Depuis le début de saison en D2 espagnole, l’équipe de Burgos affiche un bilan de 12 points pris en l’espace de huit rencontres. Un bilan honorable sans être fantastique mais l’équipe de Julián Calero connaît un gain de popularité sur le web grâce à des stastistiques étonanntes.

En huit matchs de Liga 2, l’équipe de Burgos n’a encaissé aucun but. 720 minutes sans encaisser le moindre but mais également deux petits buts inscrits en huit matchs. Et ces deux buts ont permi au club de remporter deux matchs. Burgos possède à la fois la meilleure défense du championnat mais aussi la pire attaque.