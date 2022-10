NewB assure que son avenir n’est pas encore écrit

La banque coopérative n’avait pas réuni les 40 millions d’euros exigés par la BNB le 30 septembre dernier. « Mais, non, il n’est pas encore question d’échec. Tout se joue maintenant », assure son président.

Non, NewB n’est pas encore prête à parler d’échec, ni à envisager la perte de sa licence bancaire. La jeune banque coopérative devait trouver 40 millions d’euros pour le 30 septembre. Une demande de la Banque Nationale de Belgique (BNB), son superviseur, afin que la petite structure réponde aux règles de solvabilité imposées au secteur durant les quatre prochaines années (et ne doive plus de cette manière, dans un souci de stabilité, refaire appel à des capitaux extérieurs avant plusieurs années). Comme nous l’écrivions vendredi dernier, au jour de l’échéance, sa levée de fonds n’était toujours pas bouclée.