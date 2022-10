Felice Mazzù optimiste avant Anderlecht – West Ham: «C’est peut-être le bon moment pour un déclic»

Quatre jours après sa nouvelle désillusion contre Charleroi, Anderlecht tentera de se refaire un moral, jeudi, contre West-Ham. À la veille de ce duel de Conference League qui se présente comme une bouffée d’air particulièrement bienvenue pour tout le clan mauve, Felice Mazzù est apparu assez serein au traditionnel point presse.

« Malgré notre défaite contre Charleroi, le groupe reste très positif car on sait qu’il y avait plus d’intensité et que les occasions étaient présentes. Les entraînements se sont bien passés. On attend juste ce déclic devant le but pour pouvoir gagner. Peut-être que, justement, la situation nous sera favorable ce jeudi contre West-Ham. Il s’agit d’une autre compétition où il y aura, sans doute, moins de pression qu’en championnat et que dimanche prochain à Malines. Cela dit, on doit prendre chaque match pour progresser et évoluer et pour emmagasiner de la confiance. Mon groupe est capable de faire de belles choses contre un adversaire du calibre de West-Ham. Même si beaucoup de gens ne croient pas en nous pour le match de ce jeudi, on a envie de se montrer. »