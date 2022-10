Leandro Trossard ne ferme pas la porte à un départ de Brighton: «Cela dépend du club qui viendrait»

Avec son triplé face à Liverpool en Premier League, Leandro Trossard a un peu plus tapé dans l’oeil des grandes équipes anglaises. Interrogé sur son avenir lors de l’émission Monday Night Club, Leandro Trossard n’a pas fermé la porte à un départ très prochainement.

« Il est difficile de dire quoi que ce soit à ce sujet maintenant, cela dépend complètement du club qui viendrait. Mais je veux jouer et ne pas m’asseoir sur le banc. Si je me sens bien et que les choses vont bien au niveau privé. » a expliqué l’attaquant belge à propos de son avenir. Il a ensuite évoqué l’arrivée de Roberto De Zerbi, son nouvel entraîneur : «Je sais aussi à quel point je suis bon à Brighton, même avec le nouvel entraîneur Roberto De Zerbi, cela semble prometteur. Je suis un peu plus haut sur le terrain maintenant, ce qui me donne plus de chances de marquer un but. »