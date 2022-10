Le portrait d’une femme d’exception

Elizabeth Finch. Julian Barnes. Traduit de l’anglais par Jean-Pierre Aoustin. Mercure de France. 196 p., 19 €, ebook, 13,99 €

Entre l’essai et la fiction, Julian Barnes fait souvent merveille. On garde encore en mémoire, même s’il a été traduit en 1986, Le perroquet de Flaubert. Depuis, sa bibliographie s’est enrichie d’autres réussites dans le genre hybride, comme Une histoire du monde en 10 chapitres ½, mais aussi de tentatives moins abouties, par exemple Le fracas du temps. On rangera Elizabeth Finch dans ce rayon-là, malgré deux brillantes parties sur trois, parce que la partie centrale semble un tunnel dont on attend la sortie avec impatience.