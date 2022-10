Benjamin Lavernhe: «La Comédie-Française, ça épuise mais ça donne force et confiance»

On peut être tête à claques et inspirer. C’est ce qui est arrivé à Benjamin Lavernhe avec Le sens de la fête, d’Eric Toledano et Olivier Nakache en 2017 alors qu’il avait déjà fait plus d’une dizaine de films. Depuis, c’est lui qu’Antoinette dans les Cévennes a poursuivi avec son âne, et le Louis XV de Maiwenn dont le tournage vient de s’achever en a fait son valet. En 2023, on le verra dans Les onze vies de l’abbé Pierre. Le théâtre n’est cependant jamais loin. En 2024, il reprendra Les fourberies de Scapin à la Comédie-Française. Au Festival du film francophone de Namur, Benjamin Lavernhe avait deux actualités : Les engagés, d’Emilie Frèche, l’histoire d’un ostéopathe de Briançon qui découvre la réalité des migrants, et Le sixième enfant, de Léopold Legrand, en salle depuis mercredi. Dans ce film, il campe un avocat qui, avec sa femme, accepte le deal d’un couple en galère financière : adopter leur sixième enfant en dehors des règles d’usage.