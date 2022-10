Victor Boniface, le «Mister Europe» de l’Union

Le 6 juillet dernier, Victor Boniface faisait fort -très fort même- en inscrivant un triplé contre Klaksvik (Iles Féroé) au premier tour préliminaire de la Ligue des champions, devenant le deuxième Nigérian de l’histoire à marquer trois buts lors d’une même rencontre européenne. Seul Yakubu Aiyegbeni avait réussi pareille prouesse avant lui, avec Everton il y a une quinzaine d’années. « Et ce fut une très grande fierté de voir mon nom associé à l’un des plus grands joueurs du Nigeria », glisse-t-il. Une prestation (ainsi que ses deux autres goals inscrits lors de cette même phase qualificative) qui allait forcément attirer les regards. Et parmi ceux-ci, celui de l’Union qui allait parvenir à l’attirer dans ses filets quelques semaines plus tard. Le 15 septembre dernier, l’attaquant de 21 ans se faisait à nouveau remarquer en Europe, inscrivant le but de la victoire face à Malmö dans les dernières minutes de jeu, au terme d’un beau solo.