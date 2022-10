Menace sur les congés parentaux

Diminution des allocations, réduction des durées d’octroi et abaissement de l’âge des enfants sont sur la table des négociations. Un « énorme recul » pour le budget des ménages et l’égalité des genres, selon la Ligue des Familles.

Catastrophe en vue si la nouvelle se vérifie dans le cadre des discussions budgétaires en cours au fédéral. Les parents qui choisissent de recourir aux congés parentaux devraient passer à la caisse et subir une diminution de revenus allant de 25 à 50 euros par mois pour le crédit-temps, entre 42 et 84 euros pour le congé parental, et entre 21 et 42 euros pour l’interruption de carrière. C’est ce que nos confrères du Standaard ont révélé ce week-end. Mais il nous revient d’autres mesures qui devraient limiter l’usage des congés parentaux. Contactée, la Ligue des Familles estime que ces pistes entraîneraient un recul énorme des droits des parents et des familles.

Si vous êtes peu habitués à jongler avec les différents congés parentaux, sachez que le congé parental et le crédit-temps sont réservés aux salariés du secteur privé. L’interruption de carrière n’est, elle, accessible qu’aux fonctionnaires fédéraux.