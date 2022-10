Un conseiller communal de Molenbeek accusé de corruption passive

Hicham Chakir, conseiller communal PS à Molenbeek-Saint-Jean, est en prison depuis le 22 septembre et accusé de corruption passive. C'est ce qu’a rapporté Bruzz et l’information a été confirmée par le parquet de Bruxelles. Le week-end dernier, on avait déjà appris que l'homme avait été placé en état d'arrestation, mais on ne savait pas encore pour quelles infractions. Contrairement aux informations précédentes, l'homme n'est pas non plus en fuite. Bien que chambre du conseil l'ait libéré, l'accusation a fait appel de cette décision.

Hicham Chakir a été arrêté à l'aéroport de Bruxelles il y a environ deux semaines, à son arrivée après un voyage à l'étranger. L'homme a été placé sous mandat d'arrêt par le juge d'instruction le 22 septembre. Il est accusé de délits de corruption par une personne exerçant une fonction publique. Le 26 septembre, la chambre du conseil a décidé de le libérer sous condition, mais le procureur général a fait appel de cette décision. La chambre d'accusation doit maintenant se prononcer sur l'affaire le jour suivant.