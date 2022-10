Energie: pourquoi Bolt renonce aux nouveaux clients wallons et bruxellois

Le petit fournisseur d’énergie Bolt a décidé de ne plus accepter de nouveaux clients à Bruxelles et en Wallonie, en raison « des risques » encourus sur ces deux marchés. La société flamande est un très petit acteur. « Nous avons 38.000 clients, dont 5 % en Wallonie et 10 % à Bruxelles », précise Dorien Janssens, porte-parole de Bolt. La cause de ce retrait : un taux de défauts de paiement qui serait plus élevé dans la Région de Bruxelles-Capitale et au sud du pays. Une situation encore aggravée par le contexte d’envolée des prix. Bolt assure ne pas être en difficultés financières, mais dit vouloir anticiper une éventuelle dégradation des conditions de ces marchés. « Nous ne pouvons pas prendre de risques », ajoute la porte-parole. « Nous avons la volonté de nous développer sainement ». Bolt assure que si les prix devaient baisser, il reviendrait à Bruxelles et en Wallonie.