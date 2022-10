Guerre en Ukraine: l’armée russe n’arrête pas de perdre du terrain

C’est également le cas ces derniers jours dans la région de Kherson (sud) avec des percées importantes le long de la Dniepr, notamment dans les villages de Nova Kakhovka et Davydi Brid.

Depuis la reprise de l’importante ville et nœud ferroviaire de Lyman (est), dimanche, l’armée ukrainienne revendique chaque jour des avancées dans la région de Louhansk. « La dés-occupation de la région a commencé. Plusieurs localités ont déjà été libérées de l’armée russe », a déclaré mercredi le gouverneur ukrainien de la région Sergii Gaïdaï. « Le drapeau ukrainien y est hissé par les forces armées ukrainiennes. Nous avançons », a-t-il poursuivi.

Tout cela après avoir repris aux Russes la quasi-totalité de la région de Kharkiv (nord-est) ouvrant la voie à la poursuite de la contre-offensive vers celle de Louhansk, bastion des séparatistes installés par Moscou depuis 2014.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré mardi soir que des « dizaines de localités avaient été libérées rien que cette semaine » dans les quatre régions annexées illégalement par la Russie lundi après un vote à la Douma (Louhansk, Donetsk, Kherson et Zaporijjia). Vladimir Poutine a signé mercredi les législations actant cette annexion. Mais une partie de ces régions annexées par la force ne sont pas ou plus contrôlées par Moscou comme le montrent plusieurs cartes, ukrainiennes et russes.

« Ces territoires seront repris »

En réaction à ces avancées, le Kremlin a promis mercredi de récupérer les territoires « perdus » récemment dans les régions annexées tout en assurant qu’elles seront avec la Russie « pour toujours ». « Ces territoires seront repris et nous allons continuer à mener des consultations avec la population locale sur son souhait de vivre en Russie », a déclaré à la presse le porte-parole de la présidence russe, Dmitri Peskov.

Il était interrogé sur les frontières exactes des régions annexées, où les forces russes ont abandonné certaines localités après des contre-offensives ukrainiennes. Le flou demeure sur les frontières que revendique exactement le Kremlin dans ces territoires, où se poursuivent les combats.

« Arrêter de mentir »

Un haut responsable parlementaire russe a appelé mercredi l’armée à « arrêter de mentir » sur ses défaites en Ukraine, alors que les troupes de Moscou reculent sur plusieurs fronts.

« Les gens savent. Notre peuple n’est pas stupide. Et il voit qu’on ne veut pas lui dire ne serait-ce qu’une partie de la vérité. Cela peut entraîner une perte de crédibilité », a déclaré Andreï Kartapolov, à la tête du Comité de Défense de la Douma, la chambre basse du Parlement russe, et ancien commandant militaire.

De son côté, le ministère russe de la Défense ne reconnaît que très rarement les revers de ses troupes, se contentant de publier chaque jour un rapport dans lequel il énumère les lourdes pertes qu’il assure infliger à son adversaire.

La centrale de Zaporijia annexée aussi

Alors que le patron de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) est en route pour Kiev afin de discuter de la mise en place d’une zone de protection autour de la centrale nucléaire ukrainienne de Zaporijjia, la Russie a annoncé qu’elle s’était formellement approprié le site selon un décret signé par Vladimir Poutine.