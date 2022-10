Climat: la désobéissance civile, la nouvelle arme de la mobilisation citoyenne

Pendant plus d’un an, la crise du covid leur a imposé un profil bas. Mais, même réduits à un relatif silence, les manifestants pour le climat n’ont pas pour autant baissé pavillon. Ils sont prêts à refaire parler d’eux et marcheront à nouveau dans la rue le 23 octobre. C’est la veille du prochain sommet mondial pour le climat, le rendez-vous est devenu incontournable. Mais alors que des actions de plus petite taille s’égrènent régulièrement, une opération de désobéissance civile de plus grande envergure se prépare pour le week-end prochain. «Code rouge» visera une des « infrastructures fossiles » du groupe TotalEnergies qui possède notamment une raffinerie à Anvers, des sites pétrochimiques majeurs à Feluy et à Anvers, une centrale au gaz fossile à Marchienne-au-Pont et un réseau de 550 stations-service dans tout le pays.