«Le chemin est encore long»

Réalisatrices, productrice, monteuse et scripte. Au total, sept femmes travaillant dans le cinéma (belge) témoignent de l’impact qu’a eu #MeToo dans leur vie professionnelle.

Juliette Klinke, réalisatrice

« Il y a cinq ans, il n’y avait que Jane Campion qui avait eu une Palme d’or et Kathryn Bigelow un Oscar dans toute l’histoire de la cérémonie. Les choses évoluent. Ça crée des modèles, ça montre que c’est accessible aux femmes (…) J’ai moi-même eu une prise de conscience et je me dis parfois que je dois peut-être aller à l’encontre de l’éducation que j’ai reçue en tant que femme. Maintenant, ça me tient aussi à cœur d’avoir la parité dans mes équipes. »

Laurence Denhaerinck, productrice