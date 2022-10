«Art on Paper»: le papier en toute liberté

Vous qui entrez au bâtiment Vanderborght pour y découvrir l’édition 2022 d’Art on Paper, abandonnez tout espoir d’en sortir rapidement. Avec 45 galeries réparties sur quatre étages, c’est un parcours extrêmement varié et souvent surprenant qui est proposé au visiteur. On y perd la notion du temps en plongeant dans une succession d’univers passionnants.

Dès le rez-de-chaussée, les grandes créations in situ de Charlotte Beaudry (pour La Centrale) et Boris Thiébaut (pour le Botanique), les dessins de Sarah Minutillo, lauréate du prix Eeckman, les livres de Peinture Fraîche et les pièces superbes de la collection Frédéric de Goldschmitt offrent une incroyable variété de styles et de techniques.