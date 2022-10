Une micro-usine pour démocratiser la production d’ARN messager

Démocratiser l’accès à la technologie de l’ARN messager pour permettre aux pays pauvres de produire leurs propres vaccins et de ne plus dépendre des pays riches. C’est le défi que s’est lancé il y a un peu plus d’un an José Castillo, le co-fondateur de la société biotech wallonne Univercells, en fondant la filiale Quantoom. Ce spécialiste des processus de bioproduction a travaillé à la mise au point d’une micro-usine capable de produire des vaccins et des traitements basés sur l’ARN à des coûts bien moindres qu’aujourd’hui. Défi relevé. La première machine est prête et a été présentée ce mercredi. Elle mesure à peine 4 m2 et peut produire jusqu’à 100 millions de doses de vaccins par an. La commercialisation débutera en 2023.