Cinq ans après #MeToo: dans le cinéma, désormais on se lève et on se casse

Je remercie le jury de reconnaître avec ce prix le besoin viscéral qu’on a d’un monde plus inclusif et plus fluide. Merci d’appeler pour plus de diversité dans nos expériences au cinéma et dans nos vies. » Deuxième femme à recevoir la Palme d’or à Cannes, et première à la recevoir seule (en 1993, Jane Campion avait dû la partager avec Chen Kaige), Julia Ducournau appelait en 2021 à repousser les murs de la normativité et à multiplier les représentations diverses à l’écran. Une ouverture à l’autre, dans sa différence, dans sa multitude, et une manière aussi – même si ça ne se réduit évidemment pas à ça – de reconnaître les talents des femmes dans le monde du cinéma.