Mondiaux de judo à Tachkent: Matthias Casse vise un deuxième titre mondial

De jeudi à mardi prochain, 82 nations (sans la Russie et la Biélorussie) vont s’affronter sur les tatamis de Tachkent. Neuf Belges seront présents dans la capitale ouzbek.

Nouvelle étape sur la route des Jeux olympiques de Paris : les championnats du monde organisés cette année à Tachkent (Ouzbékistan) ouvrent leurs portes dès ce jeudi matin avec les premiers combats chez les hommes (-60kg) et chez les femmes (-48 kg) dès 10h30 locales (7h30 en Belgique). Forte de neuf athlètes (quatre dans le tableau féminin dont Gabriella Willems en-70kg et Sophie Berger en -78kg, et cinq dans le tableau masculin), la délégation belge entretient quelques espoirs de médaille. « Jorre Verstraeten, Sami Chouchi, Toma Nikiforov, Matthias Casse : sur une délégation, c’est déjà pas mal », sourit l’entraîneur belge Cédric Taymans.