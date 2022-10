Malgré l’inflation, le jouet espère limiter la casse à la Saint-Nicolas

Sourires, applaudissements, mines réjouies, discours enjoués. Réuni ce mardi midi à l’occasion de la cérémonie des Toys & Games of the Year (nouveau nom du Jouet de l’année), le gratin des joujoux et des jeux de société semblait aux anges… même si son marché n’est pas à la fête. Par rapport à ses voisins européens, il est celui qui accuse la plus forte chute en valeur (-8 %) et en volume (-14 %) sur les huit premiers mois de cette année (comparativement à la même période de 2021), selon le bureau d’études NPD. Lot de consolation : le jouet belge est en croissance de 11 % par rapport à 2019.