David Moyes se méfie du Sporting d’Anderlecht: «Ils n’ont pas encaissé de but en Europe…»

« Anderlecht n’a pas encaissé de but dans cette compétition, cela te dit que c’est une équipe difficile à battre », a prévenu l’entraîneur des ’Hammers’ David Moyes en conférence de presse mercredi.

West Ham aussi a connu un début de championnat difficile, avec une 15e place et 7 points en 8 journées. « Je pense qu’être bon dans n’importe quelle compétition est important pour les supporters, pour tout le club », a expliqué l’entraîneur écossais quant à la possibilité de profiter d’un match européen pour se relancer. « Nous allons essayer de bien jouer. Nous essayons toujours de construire notre équipe et de nous améliorer. Et je pense que pour Anderlecht, c’est pareil. »