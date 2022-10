En déplacement au Portugal pour les barrages du Mondial 2023, Ives Serneels veut croire en son rêve: «Profitons de notre expérience!»

Le déplacement ce jeudi au Portugal (19h) est un quitte ou double pour les Red Flames : le sélectionneur Ives Serneels ne veut pas envisager un autre scénario que passer le cap et affronter l’Islande mardi prochain.

Après un ultime entraînement ce mercredi matin à l’abri des regards à Tubize, les Red Flames ont pris l’avion en direction du Portugal où elles disputent un premier match de barrage à Caldas Vizela (au nord de Porto, près de Guimaraes). En cas de défaite, c’est l’élimination ; en cas de succès, c’est le 2e tour ce mardi à Bruxelles contre l’Islande pour la qualification définitive ou un barrage intercontinental en février 2023… en cas de succès. Le sélectionneur national Ives Serneels s’accroche au rêve d’une grande première : disputer une Coupe du monde, avant une possible co-organisation avec l’Allemagne et les Pays-Bas en 2027.

Vous avez été nommé coach national de l’équipe féminine en mars 2011, c’est un bail assez long dans le monde des entraîneurs ou même des sélectionneurs nationaux ?

Sur papier, onze ans, c’est long. Dans le contexte du football féminin en Belgique, nous avons connu tant de changements et d’innovations – l’encadrement, le groupe des joueuses, les stades, le contact avec les supporters – que ce n’est pas comparable à onze ans dans un club ou à la tête d’un pays où tout est déjà structuré. Je n’ai pas le sentiment qu’il y a déjà onze ans derrière moi. Pour tous ceux qui ont contribué à cette progression, ces onze ans sont une belle réussite.

Une qualification pour un Mondial serait-elle en quelque sorte le couronnement de tout ce processus ?

Avec une première victoire dans un tournoi amical (NDLR : la Pinatar Cup), un premier quart de finale dans un championnat d’Europe, nous avons déjà vécu une belle année. Atteindre la Coupe du monde, ce serait une belle cerise sur le gâteau. On a quand même vu à l’Euro que disputer un tournoi offre des moments incroyables pour tout le monde, aussi bien sportivement que sur le plan extra-sportif. Nous allons tout faire pour y parvenir.