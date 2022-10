777 Partners investit dans le club australien de Melbourne Victory: ça change quoi pour le Standard?

Les dirigeants américains de 777 Partners n’ont jamais caché leur envie d’extension dans le monde du foot et ils poursuivent dans cette voie : après avoir mis un pied en Europe et en Amérique du Sud, ils s’impliquent désormais en Australie. Même s’ils ont proclamé outre-Atlantique qu’ils avaient peut-être été un peu trop gourmands en s’appropriant en quelques mois seulement le Genoa, le Standard, Vasco de Gama et le Red Star, rien ne semble les freiner. Ainsi, alors qu’ils n’ont toujours pas dévoilé leurs intentions pour le club principautaire si ce n’est via un discours d’usage de Don Dransfield lors de l’Assemblée générale de la Famille des Rouches il y a une dizaine de jours, les nouveaux propriétaires du Standard viennent de prendre une participation minoritaire importante dans Melbourne Victory.