La Turquie, invitée à Prague, participe à contrecœur

L’invitation de la Turquie à la première réunion de la Communauté politique européenne (CPE) n’a pas coulé de source. Du moins est-ce le message qu’Emmanuel Macron a fait passer lors d’un discours aux ambassadeurs à l’Elysée le 1er septembre. « La question de la Turquie est posée par beaucoup d’autres membres [de l’Union européenne], elle sera débattue », a déclaré le président, précisant que la France n’avait « pas de veto à mettre » à la présence turque, « en tout cas au profit d’une formation large et la plus inclusive possible, mais où les institutions de l’Union européenne ne sont pas au cœur du projet ».