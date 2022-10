Felice Mazzù croit au déclic contre West Ham

Dans un parc Astrid sold out, les supporters anderlechtois qui auront réussi l’exploit d’arriver dans les temps jeudi – l’UEFA exige que l’hommage soit effectué à 18h35 au plus tard – seront au moins certains de vibrer. À l’heure de célébrer les anciens Arie Haan, Michel Lomme, Jean Thissen, Michel De Groote et Peter Ressel pour leur victoire historique contre West Ham (4-2) lors de la finale de la Coupe des vainqueurs de Coupe 1976, ils pourront également exprimer toute leur admiration à l’égard du champion du monde Remco Evenepoel. Frissons et émotions garantis, donc, à l’ombre de Saint-Guidon. Pour la suite de la soirée, cela reste à voir…