«Les archives, ce truc dont tout le monde se fout»

On a tort de croire que les archives ne servent qu’à écrire l’Histoire. Elles rendent compte de l’exercice du pouvoir, de son fonctionnement et de ses errements. D’où la nécessité d’avoir une vraie gouvernance de l’information.

Classées archives, les archives ? Bien au contraire, les archives sont essentielles en raison de la possibilité qu’elles offrent de reconstruire avec plus ou moins d’exactitude le passé. C’est pourquoi leur conservation, leur classement ou encore leur authentification sont cruciaux non seulement pour l’histoire, mais aussi pour la marche d’une saine démocratie.

Au cours des dernières décennies, l’informatique a engendré d’autres usages et révélé d’autres défis qui n’ont plus grand-chose à voir avec le travail de l’archiviste d’autrefois, tablier gris volontiers comparé à un rat de bibliothèque. Ces enjeux sont au cœur d’Archives et gouvernance de l’information à l’ère du numérique, un Courrier hebdomadaire du Crisp que l’on doit à la plume de Florence Gillet, ex-archiviste au Cegesoma devenue consultante et formatrice en gestion et préservation de l’information.