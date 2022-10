Malgré le beau parcours de l’Union en Europa League, Karel Geraerts veut rester prudent: «Rien ne sera décidé ce jeudi»

« Je suis sûr qu’après le match de demain (NDLR : de ce jeudi soir donc), rien ne sera décidé », tempère-t-il. « Car il restera encore trois rencontres à disputer ensuite. Évidemment, il s’agit d’un match important pour nos deux clubs. Mais je le répète, la décision ne tombera pas à l’issue de ce match. C’est certain. »

Karel Geraerts et son staff ne seront pas non plus pris au dépourvu à la « Pedreira », le surnom de ce stade de Braga construit dans la roche à l’occasion de l’Euro 2004 (et où entre 15.000 à 18.000 des 30.000 places seront occupées ce jeudi soir). Car ils ont décortiqué avec attention le jeu de cette formation portugaise. « Braga est une équipe qui joue bien au foot, qui possède de la vitesse et de la technique, ainsi que de très bons joueurs. Ce club est deuxième de D1 portugaise (NDLR : à trois points de Benfica). Il a une grande histoire et l’habitude d’aller loin en coupe d’Europe. Il est favori, d’autant qu’il possède plus d’expérience que nous. Alors que, de notre côté, il s’agit d’une découverte. »