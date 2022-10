Une eurodéputée se coupe une mèche de cheveux dans l’hémicycle, en soutien aux Iraniennes

Une eurodéputée suédoise d’origine irakienne s’est coupé une mèche de cheveux ce mardi soir au sein de l’hémicycle du Parlement européen pour marquer son soutien à la lutte des femmes iraniennes. « Nous, les peuples et les citoyens de l’Union européenne exigeons l’arrêt inconditionnel et immédiat de toutes les violences contre les femmes et les hommes en Iran. Tant que l’Iran ne sera pas libre, notre fureur sera plus grande que celle des oppresseurs », a déclaré Abir Al-Sahlani, membre du groupe Renew (libéraux et centristes), d’après une vidéo publiée sur le site du Parlement européen.

« Jusqu’à ce que, vous, les femmes d’Iran soyez libres, nous resterons à vos côtés », a continué l’eurodéputée avant d’empoigner une paire de ciseaux et de se couper quelques centimètres de cheveux. « Femmes, vie, liberté ! », a-t-elle ensuite lancé, en anglais en brandissant sa mèche de cheveux.