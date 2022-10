Protéger le climat, une entreprise de justice sociale

On va dire qu’ils sont « de retour », mais en vérité, ils ne sont jamais partis. Tout juste la crise du covid leur a-t-elle imposé un bâillon provisoire. En novembre 2021 déjà, plusieurs dizaines de milliers de manifestants pour le climat marchaient à nouveau dans les rues de Bruxelles. Rebelote ce 23 octobre, avant le sommet climatique qui se tiendra en Egypte dans un mois. Avec une nouveauté : ce week-end, une action de désobéissance « de masse » visera TotalEnergies, totem de la lutte contre les pétroliers, adressant par-delà un énième message aux autorités.

On pourrait répéter ici bien des choses écrites aux portes de l’hiver dernier.

Qu’on sent de la résolution, de l’anxiété, de l’énervement, de la colère qui monte. Et les événements climatiques de cet été, en Europe et dans le monde, n’ont à l’évidence pas calmé les esprits.