«À propos», le podcast du Soir du 6 octobre: la désobéissance civile et les exploits de Bruges

Par Pierre Fagnart Publié le 6/10/2022 à 06:04 Temps de lecture: 2 min

Les marcheurs pour le climat vont reprendre la mobilisation après un repos forcé imposé par la crise sanitaire. Une grande manifestation est prévue pour la fin du mois, le 23 octobre mais ce n’est pas la seule action à laquelle il faut s’attendre. Dès ce week-end, une opération de désobéissance civile devrait avoir lieu. Pour en savoir un peu plus et comprendre de quoi il s’agit, on a demandé à Michel de Muelenaere, notre spécialiste environnement, de passer dans notre studio.

Une victoire 2-0 contre l’Atletico Madrid cette semaine après des succès à Porto et contre Leverkusen. Le Club de Bruges fait pour le moment un sans-faute en Ligue des champions, c’est du jamais vu pour un club belge.

Comment les Brugeois ont-ils fait pour passer dans une catégorie supérieure ? Est-ce une bonne chose pour le football belge ? On a posé la question à notre chef foot, Frédéric Larsimont.

