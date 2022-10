Union Européenne: les dirigeants se retrouvent pour la première réunion de la «Communauté politique européenne»

« L’ambition est de réunir les dirigeants sur un pied d’égalité et de favoriser le dialogue politique et la coopération sur des questions d’intérêt commun, afin qu’ensemble nous œuvrions à renforcer la sécurité, la stabilité et la prospérité de l’Europe dans son ensemble », a résumé le président du Conseil européen Charles Michel, dans sa lettre d’invitation.

L’idée, qui avait déjà plané dans l’esprit de certains, a véritablement émergé en mai dernier dans la bouche du président français Emmanuel Macron : créer une plateforme où les « nations européennes démocratiques adhérant à notre socle de valeurs (trouveraient) un nouvel espace de coopération politique, de sécurité, de coopération en matière énergétique, de transport, d’investissements, d’infrastructures, de circulation des personnes et en particulier de nos jeunesses ».

D’aucuns y voient la possibilité de rapprocher rapidement de l’UE des pays qui, comme l’Ukraine, la Moldavie et la Géorgie, aspirent à y entrer, tandis que le processus d’adhésion, long et complexe, est susceptible de durer des années voire des décennies, et donc de décourager les candidats. « Il s’agit de donner un avant-goût de l’UE pour prévenir les frustrations de l’attente et de diffuser sa culture démocratique libérale en amont des adhésions, pour prévenir des situations actuelles à la hongroise », analyse Sébastien Maillard, directeur de l’Institut Jacques Delors.

Ces pays, dont ceux des Balkans occidentaux, seront bien présents à Prague. Ils veilleront à ce que la nouvelle « Communauté » ne se transforme pas en une voie de garage pour leur dossier d’adhésion à l’Union. L’Ukraine sera représentée par son Premier ministre Denys Sjmyhal, tandis que le président Volodymyr Zelensky interviendra par visioconférence.

Mais d’autres pays qui n’ont pas d’envie déclarée d’entrer dans l’UE, comme la Norvège, l’Islande ou la Suisse, ont répondu à l’invitation. Tout comme le Royaume-Uni, qui est sorti de l’Union il y a deux ans et veut à nouveau jeter des ponts vers le continent. Plus même, les Britanniques ont offert d’organiser l’an prochain la deuxième réunion de la Communauté politique européenne.

Le message s’adresse aussi au Kremlin. « Donner à voir la Grande Europe représente un tour de force bienvenu en pleine agression russe, alors que Poutine cherche la division et à opposer l’Occident au reste du monde », selon l’Institut Delors.

La réunion débutera à 13h00 par une plénière où chacun prendra la parole. Elle sera suivie de réunions bilatérales tous azimuts. C’est ainsi qu’après la récente reprise des tensions armées entre Erevan et Bakou, une entrevue est prévue entre le Premier ministre de l’Arménie Nikol Pasjinian et le président de l’Azerbaïdjan, Ilham Aliev, en présence de MM Michel et Macron.

« Comme ce sera un événement d’une demi-journée, avec autant de participants, ça ne pourra pas être plus qu’un échange initial », a reconnu le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell.

À ses yeux, les enjeux concernent la raison d’être même de la Communauté politique européenne, qui en sera membre au final, ou encore ses relations avec l’UE ainsi que son fonctionnement en pratique. « Par exemple : quel sera le mode de décision, ou la CPE doit-elle avoir son budget propre ? »

Pour Josep Borrell, « certaines choses en tout cas sont claires » : la CPE ne peut être un ’ersatz’ de l’élargissement, elle doit apporter une plus-value aux institutions et aux formats existants (OSCE, Conseil de l’Europe, Partenariat oriental de l’UE, etc.) et elle doit partager des principes communs, « or nous savons tous que le degré de respect de ces principes varie de pays à pays ».