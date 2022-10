La Corée du Nord tire deux nouveaux missiles et blâme les Etats-Unis

Les tensions continuent de grimper entre la Corée du Nord et du Sud, après deux nouveaux tirs de missiles nord-coréens, juste au moment où le Conseil de sécurité de l’ONU tenait une réunion d’urgence à ce sujet.

La Corée du Nord a lancé jeudi deux nouveaux missiles balistiques et a qualifié ces essais d’armes de « justes mesures de rétorsion » contre Washington et Séoul et leurs exercices militaires dans la région.

Les nouveaux tirs sont intervenus au moment où, à New York, le Conseil de sécurité de l’ONU se réunissait pour évoquer le lancement d’un autre missile nord-coréen qui avait survolé le Japon deux jours plus tôt.