ATP Tokyo: Sander Gillé et Joran Vliegen créent la surprise et se qualifient pour le dernier carré du double

Issus des qualifications, Sander Gillé, 72e mondial en double, et Joran Vliegen, 87e mondial, ont écarté en quarts de finale la paire tête de série N.2, composée des Australiens Matthew Ebden (APT 33 en double) et Max Purcell (ATP 38 en double), s’imposant 6-3, 5-7 et 10/8 dans le super tie break après 1 heure et 25 minutes de jeu.

En demi-finales, le duo limbourgeois sera opposé aux vainqueurs du duel entre les Américains Brandon Nakashima et Hunter Reese et le Brésilien Rafael Matos et David Vega Herandez, têtes de série N.3.