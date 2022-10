Guerre en Ukraine: le dirigeant controversé Kadyrov récompensé par Poutine

Le grade de colonel-général est le troisième grade de commandement le plus élevé dans la hiérarchie militaire russe, derrière ceux de général d’armée et de maréchal. Le leader tchétchène était déjà trois fois général avant cette promotion : des forces militaires de l’intérieur, de la police et de la garde nationale de Tchétchénie.

M. Kadyrov, critiqué par les ONG internationales pour les graves violations des droits humains dans sa république, a été très actif depuis le début de l’offensive russe en Ukraine.

Des unités tchétchènes, dont la milice personne de M. Kadyrov à la sinistre réputation, les « kadyrovtsy », y combattent aux côtés des forces régulières russes.

Lundi, M. Kadyrov a annoncé son intention d’envoyer trois de ses fils, des adolescents, pour combattre en Ukraine, tout en appelant à y utiliser « des armes nucléaires de faible puissance » face aux difficultés des troupes russes. « Le temps est venu (pour eux) de s’illustrer dans une vraie bataille, et je ne peux que saluer leur détermination. Bientôt, ils partiront en première ligne et ils se trouveront dans les zones les plus difficiles de la ligne de contact », a-t-il écrit sur son compte Telegram, au sujet de ses fils Akhmat, Eli et Adam, âgés respectivement de 16, 15 et 14 ans.