La presse espagnole lâche une bombe: Kylian Mbappé ne serait pas heureux d’avoir resigné au PSG

Il semblait promis au Real Madrid, mais il a finalement pris la décision de rester au Paris Saint-Germain, prolongeant son contrat pour trois ans supplémentaires, et mettant fin à un feuilleton qui semblait interminable.

Mais ce choix, le joueur français le regretterait à présent ! Selon le média Defensa Central, le Real Madrid sait que Kylian Mbappé regrette son choix estival. Il ne serait pas content de sa situation à Paris, et les dirigeants merengues estiment maintenant qu’il doit vivre avec sa décision et en assumer les conséquences. Pour l’instant, le train est passé pour lui et le Real Madrid ne tentera plus de l’attirer dans ses rangs.