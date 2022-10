Sobriété politique: De Croo rabote les traitements des ministres et vise ceux des parlementaires Le Premier, dans une note technique soumise aux partenaires Vivaldi, invite notamment à réduire de 8 % les traitements des ministres fédéraux, appelle les parlementaires à suivre le mouvement, et veut geler les dotations aux partis.

Belga Image.

Journaliste au service Politique Par David Coppi Publié le 6/10/2022 à 10:22 Temps de lecture: 2 min

Dites « sobriété politique », c’est nouveau, ça vient de sortir. Signé Alexander De Croo. Le Seize avait annoncé il y a quelques jours vouloir, dans la situation de crise, mettre à contribution les ministres de son gouvernement. Un peu « la force de l’exemple ». Pratiquement, il a transmis aux vice-Premiers une note de travail comportant une série de mesures, et un appel, visant à modérer l’impact de l’indexation sur les rétributions des membres du gouvernement fédéral, et par là même, plus généralement, « réduire le coût du système politique ». A savoir, comme l’a anticipé Het Laatste Nieuws ce matin : il est question d’une réduction de 8 % sur les traitements des membres du gouvernement à partir de 2023. Recette attendue en 2023 : 456.000 euros.

Mais le Premier ministre va plus loin. Il souhaite prolonger les efforts produits déjà par les institutions bénéficiant d’une dotation et les partis politiques, et reconfirmer pour 2023 et 2024 l’économie de 1,11 % demandée en 2022. Recette attendue en 2023 : 370.000 euros.