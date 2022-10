Le Club de Bruges se dirige vers un bénéfice record en Ligue des Champions: près de 45 millions d’euros si le 2e tour est atteint!

C’est tout un club qui a le sourire ces derniers jours ! Et plus particulièrement le comptable du Club de Bruges, très certainement. Il faut dire que la saison européenne de Bruges devrait rapporter énormément d’argent au champion en titre de Pro League.

En effet, la seule participation à la Ligue des Champions a déjà rapporté près de 15 640 000 euros et 5 685 000 euros de coefficient UEFA selon nos confrères du Het Laatste Nieuws. À ça, il faut aussi ajouter près d’1,8 millions de revenu marketing. Les 3 primes grâce aux victoires cette saison ont rapporté 8,4 millions étant donné qu’une victoire permet à Bruges de gagner 2,9M. Au niveau de la billetterie, cette saison de Ligue des champions devrait rapporter près de 4,5 millions d’euros en cas de qualification pour le second tour (l’année dernière, 3,5M d’euros). De plus, contrairement aux années précédentes, le Club de Bruges n’a plus à verser de contribution Covid aux autres clubs belges.