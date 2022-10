Energie: les associations doivent elles aussi être soutenues!

Depuis plusieurs mois et encore plus avec le déclenchement de la guerre en Ukraine, les coûts énergétiques explosent. Gaz, électricité, mazout, bois, pellets, tout y passe. Tout le monde le voit sur sa facture et peu de gens peuvent se permettre d’omettre cette situation. Ceux-là sont les exceptions, pas la règle. Les ménages, les entreprises, les pouvoirs publics, tout le monde ou presque voit ses coûts augmenter, avec en cascade des effets dramatiques. De plus en plus de citoyens sonnent aux portes des CPAS, des entreprises vont jusqu’à stopper leurs activités parce que produire coûte plus que ça ne rapporte. Les fournisseurs, certains profitant allégrement de cette situation, reçoivent une demande exponentielle de plans d’étalement de factures astronomiques.

Les gouvernements, les Etats ont conscience du problème et tentent d’enrayer la catastrophe. Petitement d’abord et un peu plus au fur et à mesure de la pression sociale, citoyenne, syndicale et économique. Elargissement du tarif social, réduction de TVA, chômage économique pour cause de crise énergétique, report de cotisations sociales, aide directe ou indirecte… Si les pouvoirs publics sont conscients du désarroi des citoyens et des entreprises, les mesures consenties n’y apportent aucune solution pérenne.