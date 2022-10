Le monde du football est en deuil: Gian Piero Ventrone, légende de la Juventus, est décédé

La nouvelle a été annoncée ce matin. Le club de la Juventus, dont Gian Piero Ventrone a été l’une des légendes, a directement publié la nouvelle sur ses réseaux sociaux : « On se souviendra de sa silhouette discrète, de son souci du détail, de sa philosophie de travail et surtout de ce qui fut peut-être son plus grand talent : comprendre comment le football entrait peu à peu dans une nouvelle ère. »

Tottenham, dont il a été le préparateur physique, a déclaré dans un communiqué ce jeudi matin que « nous sommes dévastés d’annoncer le décès de l’entraîneur de fitness Gian Piero Ventrone. L’homme de 61 ans a rejoint le club en novembre 2021, en tant que membre de l’équipe d’Antonio Conte, après avoir occupé des postes à la Juventus, Catane, JS Suning, GZ Evergrande et AC Ajaccio. Aussi adorable en dehors du terrain qu’il l’exigeait, Gian Piero est rapidement devenu une figure extrêmement populaire auprès des joueurs et du personnel. Il manquera beaucoup à tout le monde au Club et nos pensées vont à sa famille et à ses amis en cette période incroyablement triste. »