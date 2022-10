Le procès des attentats de Bruxelles peut reprendre mi-novembre

Le procès des attentats du 22 mars 2016 à Bruxelles et Zaventem doit reprendre à la mi-novembre, d’après le Service public fédéral (SPF) Justice et la cour d’appel de Bruxelles.

La Cour d’assises doit désormais analyser la situation pour reprendre le plus rapidement possible le procès. « Il faut convoquer des centaines de citoyens par exploits d’huissiers en vue de la composition du jury, c’est une grosse logistique qu’il faut mettre en route. Mais la mise à disposition de la salle dès le 14 novembre est une très bonne nouvelle et dès demain [vendredi] nous devrions y voir plus clair sur la date de reprise effective du procès », précise M. Hennart.

Le méga-procès pour juger les responsables des attentats de Bruxelles et Zaventem, qui devait reprendre le 10 octobre au bâtiment Justitia à Haren, avait été suspendu pour permettre au SPF Justice de démonter les box en verre où devaient prendre place les accusés.

La présidente de la cour d’assises de Bruxelles avait en effet ordonné, le 16 septembre dernier, le démontage des boxes compartimentés et fermés des accusés. Ceux-ci devaient être retirés pour le 10 octobre au plus tard, jour prévu pour la composition du jury. Ce délai n’avait toutefois pu être respecté.