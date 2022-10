La fureur nous prend de lire

Et ça fait un bien fou. Lire pour s’amuser, découvrir, vivre d’autres vies, tenter de comprendre le monde, rire un bon coup, pleurer de chaudes larmes. Partout, tout le temps. Chaque année, la Fédération Wallonie Bruxelles lance cette opération, La fureur de lire, qui se décompose en de multiples animations dans chaque commune. Pour les adultes, les enfants, les ados, les seniors, tout le monde quoi. Cette année, cela se passe du mercredi 12 au dimanche 16 octobre. Avec un thème inattendu : lire autrement. Avec les yeux, les oreilles, les doigts, lire et se faire lire des histoires, lire dans une autre langue et même en langue régionale. « N’avoir honte de rien, excepté de ne pas essayer de lire, surtout autrement. » C’est bien tourné, ça. Comme on dit dans la pub, allez vite sur fureurdelire.cfwb.be et choisissez votre aventure.