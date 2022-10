Le Nobel de littérature décerné à Annie Ernaux

L’écrivaine française Annie Ernaux a été récompensée par le Prix Nobel ce jeudi à 13 h. Pour son «courage et l’acuité clinique avec lesquels elle met au jour les racines, les ruptures et les contraintes collectives de la mémoire personnelle».

C’est une récompense cent fois méritée. Annie Ernaux est sans conteste un des écrivaines phares de notre époque. Elle a creusé profond en elle-même pour en extirper ce qui l’a construite et détruite. Et par l’écriture, pour se retrouver une identité. Née Annie Duchesne le 1er septembre 1940 dans un milieu modeste, elle a commencé comme professeur de lettres, avant de se lancer dans l’écriture en 1974 avec Les armoires vides. En 1984, elle reçoit le Prix Renaudot pour La place. Suivent une vingtaine de titres, souvent autobiographiques, dont le plus connu est sans doute Les Années, en 2008. Son dernier livre a été publié cette année, Le jeune homme. Chaque fois chez Gallimard.

Une femme récompensée

Ce qui fait Annie Ernaux, c’est, outre l’introspection et l’analyse fine des racines de chacun et l’étude précise de la condition humaine particulièrement dans les milieux défavorisés, c’est son écriture, dénuée d’émotions. Une écriture neutre, « sans jugement, sans métaphore, sans comparaison romanesque », objectif, « qui ne valorise ni ne dévalorise les faits racontés », cherchant ainsi à « rester dans la ligne des faits historiques, du document », comme elle dit. Une écriture froide, ont lancé certains critiques. Non : une écriture juste. Qui n’oublie rien de ce qui fait la vie quotidienne des gens : le métro, le RER, le supermarché, la rue, sujets littéraires que d’autres écrivains ont rarement mis en valeur.