Iran: l’ancien footballeur Ali Karimi poursuivi par la justice pour avoir encouragé les manifestations

Depuis la mort de Mahsa Amini, il a multiplié les prises de position sur les réseaux sociaux pour soutenir le mouvement de protestation en cours et dénoncer la mort de la jeune femme, estimant que «rien ne pourrait effacer cette ignominie».

3e joueur le plus titre de l’équipe nationale iraninenne

Mercredi, le journal ultraconservateur Kayhan l’a accusé d’avoir «dirigé les émeutes» et «versé de l’huile sur le feu», entraînant ainsi «le meurtre (...) de jeunes» dans le pays.

Surnommé «le magicien», Ali Karimi est le troisième joueur le plus titré et cinquième meilleur buteur de l’équipe nationale iranienne. Il a été élu joueur asiatique de l’année 2004. Il a passé deux saisons avec le géant Bayern Munich entre 2005 et 2007. En 2010, M. Karimi avait été limogé de son club pour ne pas avoir observé le jeûne musulman et pour avoir insulté les responsables de la fédération de football. Il a été autorisé à jouer de nouveau après avoir été condamné à 30.000 euros d’amende.