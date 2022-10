Aider les aidants proches et les aidés à adapter leur vie

Elle entend encore avec effroi les gens lui dire qu’elle avait de la chance de ne pas travailler, ce qui lui permettait de s’occuper, non seulement de sa maman malade, mais aussi de ses quatre enfants et de son mari. Mais elle insiste surtout pour dire combien « la charge mentale était énorme » et qu’il faut « tout faire pour alléger le quotidien des aidants proches ».